Çölyak hastalarına özel simit üretildi

Ankara Halk Ekmek Fabrikası çölyak rahatsızlığı olan Başkentliler için ilk kez glutensiz taze simit ve yaş pasta üretti.

‘Dünya Çölyak Günü’nde GİMAT Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile yeni ürünler tanıtılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara’mızda çölyak rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için glutensiz taze simit ve yaş pasta üretmeye başladık” dedi.

GLUTENSİZ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski, Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Balamtekin ile çölyak hastaları ve yakınlarının katıldığı kahvaltıda glutensiz taze sıcak simit ve yaş pasta ilk kez ikram edildi.

Glutensiz ekler, kurabiye, cupcake ve poğaça çeşitlerinin de sunulduğu kahvaltı programına katılan Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski glutensiz ürün çeşitliliğini artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu özel günde çölyak hastalarımızın yıllardır glutensiz sıcak simit hasretini gidermek istedik. Fabrika içinde izole edilmiş ve hijyen önlemlerinin en üst seviyede alındığı ayrı bir tesiste çölyak hastalarımız için glutensiz ekmek, ekmek unu, simit, 2 çeşit kurabiye ile çerez üretimimiz devam ediyor. Halk Ekmek’te ilk kez üretilen simit, yaş pasta, ekler, cupkek ve poğaça çeşitlerini de çölyak hastalarımıza ikram ederek tadım yaptırdık. Bu yeni glutensiz ürünlerimizi yakında GİMAT Başkent Market ve Batıkent Şubemizde satışa sunacağız.”

Yerel yönetimlerin çölyak hastalarına yönelik hizmetlerinin önemine dikkat çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Balamtekin, “Çölyak hastalığında en iyi tedavi yolu ve tek geçerli tedavi metodu glutensiz diyet tedavisidir’’ derken, Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar da, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü vesilesiyle bizleri bu etkinliğe davet eden ve bizleri glutensiz kahvaltı etkinliğinde buluşturan Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski’ye teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven ise Büyükşehir Belediyesinin çölyak hastalarının yanında olan uygulamaları için teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘‘Birkaç yıl öncesine kadar Ankara’da ihtiyaç sahiplerine glutensiz ekmek dağıtılmıyordu. Biz de Ankara Çölyak Derneği olarak Başkanımız Mansur Yavaş’tan rica ettik ve ihtiyaç sahiplerine glutensiz ekmek dağıtılmaya başlandı. Pandemi döneminde Başkanımız Mansur Yavaş herkesin evine glutensiz ekmek dağıtmaya başladı, bunun için kendisine tekrar teşekkür ediyorum.’’

GLUTENSİZ TAZE SICAK SİMİT KEYFİ

Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan çölyak rahatsızlığı bulunan Başkentliler, ilk kez tattıkları taze sıcak simit keyfi sonrası düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Coşkun Evci: ‘‘Bizler için düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldığım için çok mutluyum. Sıcak simidin tadına baktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Gülnur Karaca: ‘‘Kahvaltı etkinliğine bayıldım, simit çok güzeldi. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Emine Deniz: “Bugün çok mutluyum, kendimi cennete düşmüş gibi hissediyorum.”

-Nurten Sargın: “Kahvaltı çok güzel geçiyor, yıllardır böyle bir simit yememiştim. Tadı da çok güzel, herkese teşekkür ediyorum.”