  • BIST 4.854,16
  • Altın 1046.766
  • Dolar 18.612
  • Euro 19.2968
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘Korumak için gülüşlerimi, düzenli fırçalarım dişlerimi’ projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine, diş fırçası ve diş macunu hediye etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği proje kapsamında, ilçedeki 28 okul ve 10 Kur'an kursunda 4 bin 600 diş macunu ve fırça dağıtıldı. Okulları ziyaret eden Başkan Demirbaş, öğrencilere diş sağlığının önemini anlatarak, günde en az 2 defa dişlerini fırçalamalarını önerdi.

aa-20221122-29507052-29507047-cubukta_ogrencilere_dis_bakim_seti_dagitildi.jpg

DİŞLERİN FIRÇALAMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORUZ 

Demirbaş, “Ağız ve diş sağlığı her zaman önemli. Kalıcı alışkanlık olması için özellikle bu yaşlarda önem verilmesi gerekiyor. Sonraki yıllarda farkına varıp alışkanlık kazanmak biraz daha zor oluyor. İlçemizdeki okullarda öğrencilerimize sabah ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Harun Olmuş ile daire amirleri katıldı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı Belediyesi şehit ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi23 Kasım 2022 Çarşamba 03:04
  • Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 02:01
  • Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal kesimlerde temizlik çalışması yapıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:55
  • Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:52
  • Pursaklar Gençliği sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğine katıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 00:47
  • Nallıhan'da doğal gaz ve altyapı çalışmaları biten mahallelerde yollar düzenleniyor23 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • ABB Başkanı Yavaş genç girişimcilerle bir araya geldi23 Kasım 2022 Çarşamba 00:42
  • Gagauzyeri Belediyeler Birliği üyeleri, Gagauz Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile kahvaltıda buluştu23 Kasım 2022 Çarşamba 00:10
  • ABB mazgal tıkanmasına karşı yaprak temizliği gerçekleştirdi22 Kasım 2022 Salı 02:51
  • Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Bursa’yı gezdi22 Kasım 2022 Salı 02:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti