Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘Korumak için gülüşlerimi, düzenli fırçalarım dişlerimi’ projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine, diş fırçası ve diş macunu hediye etti.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği proje kapsamında, ilçedeki 28 okul ve 10 Kur'an kursunda 4 bin 600 diş macunu ve fırça dağıtıldı. Okulları ziyaret eden Başkan Demirbaş, öğrencilere diş sağlığının önemini anlatarak, günde en az 2 defa dişlerini fırçalamalarını önerdi.

DİŞLERİN FIRÇALAMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORUZ

Demirbaş, “Ağız ve diş sağlığı her zaman önemli. Kalıcı alışkanlık olması için özellikle bu yaşlarda önem verilmesi gerekiyor. Sonraki yıllarda farkına varıp alışkanlık kazanmak biraz daha zor oluyor. İlçemizdeki okullarda öğrencilerimize sabah ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanması gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Harun Olmuş ile daire amirleri katıldı.

