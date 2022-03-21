  • BIST 2.175,03
  • Altın 920.438
  • Dolar 14.8142
  • Euro 16.3026
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Çubuk Belediyesi, çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı

Çubuk Belediyesi tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.
Çubuk Belediyesi, çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 29 aileye dağıtıldı. Periyodik aralıklarla dağıtılacak paketlerin içerisinde 22 ürün bulunuyor. 

cubuk_bel_colyak_yardim-kolisi_6.jpg

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Çölyak hastalığı vatandaşlarımızın yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık. İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik. İnşallah bu çalışmamız belirli zamanlarda devam edecek” ifadelerini kullandı. 

Konuşmanın ardından çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri Başkan Demirbaş tarafından ilçede tespit edilen 29 aileye tek tek dağıtıldı. Kolileri alan aileler de Başkan Demirbaş’a ve ekibine teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tarih Müzesi'nde Nevruz Bayramı coşkuyla kutladı22 Mart 2022 Salı 00:23
  • Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi'nde 36 bin sorun çözüldü22 Mart 2022 Salı 00:22
  • Kültür-sanat projelerine AK Parti'den ödül22 Mart 2022 Salı 00:21
  • Ankara'da yolcu minibüsü, otobüse çarptı: 8 yaralı21 Mart 2022 Pazartesi 11:40
  • Başkentte kar nedeniyle mahsur kalan aile 10 saat sonra kurtarıldı21 Mart 2022 Pazartesi 09:26
  • Mamak Belediyesi Prof. Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, kura heyecanına ev sahipliği yaptı21 Mart 2022 Pazartesi 04:27
  • Çiftçilere mazot desteği sonrası akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu21 Mart 2022 Pazartesi 03:20
  • Hem Kızılırmak Havzası’nın hem de Karadeniz’in kirliliği azaltılacak21 Mart 2022 Pazartesi 02:21
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 engelli bireyi tiyatroyla buluşturdu21 Mart 2022 Pazartesi 01:20
  • Kadınlara kanserle mücadele eğitimi veriliyor21 Mart 2022 Pazartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti