Çubuk Belediyesi, çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı

Çubuk Belediyesi tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketleri, ilçede tespit edilen 29 aileye dağıtıldı. Periyodik aralıklarla dağıtılacak paketlerin içerisinde 22 ürün bulunuyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Çölyak hastalığı vatandaşlarımızın yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık. İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik. İnşallah bu çalışmamız belirli zamanlarda devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz gıda kolileri Başkan Demirbaş tarafından ilçede tespit edilen 29 aileye tek tek dağıtıldı. Kolileri alan aileler de Başkan Demirbaş’a ve ekibine teşekkür etti.