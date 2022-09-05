Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretime başladı

Çubuk’ta bulunan S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kiraladığı eski taş değirmende bulgur ve tam buğday unu üretimine başladı.

İlçedeki bir grup kadın tarafından kurulan S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tahtayazı Mahallesinde eski taş değirmeni kiralayarak geleneksel yöntemlerle bulgur çeşitleri ve tam buğday unu üretimine başladı.

Güneşe bırakıyorlar

Çiftçilerden alınan buğdaylar kooperatif üyeleri tarafından yıkandıktan sonra ayıklanıp, kazanlarda kaynatılarak güneş altına bırakıyor. Bulgurlar cam seranın altında serilerek hafif rüzgar ve güneşte zaman zaman karıştırılarak birkaç günde kurutuluyor. Daha sonra taş değirmende öğütülerek savrulmak suretiyle kabuklarından ayrılması sağlanıyor. Elekten geçirilen bulgurlar çeşitli boylara ayrılarak satışa sunuluyor.

İlk üretim heyecanı

Kadınları iş gücüne katmak, gelenek ve göreneklerini yaşatarak üretime teşvik etmek amacıyla kurdukları kooperatif çatısı altında bulgur ve un üretimine başladıklarını belirten kooperatif başkanı Saliha Demir, kooperatif olarak ilk ürünlerini üretip satmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Geri dönüşler güzel

Geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını anlatan Demir, şunları söyledi: ‘’Bu değirmende tamamen doğal bulgurumuzu, yarmamızı, tam buğday unumuzu üretiyoruz. Burada kadınlarımızla birlikte tamamen imece usulüyle çalışarak üretimimizi yapıyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız buğdayları yıkayıp, kaynatarak kurutuyoruz. Daha sonrada yarım asırlık taş değirmenimizde öğütüyoruz. Burada sınıflarına ayırdığımız bulgumuzu daha sonra paketleyerek satışa sunuyoruz. Gayet güzel sonuç almaya başladık. Hem e-satış sitemizden hem sosyal medyadan hem de bizzat gelerek müşterilerimiz satın alıyor. Amacımız kadınlarımıza bir gelir sağlamak ve kendi ayakları üzerlerinde durmalarını sağlamak”

Hedefe ulaşacağız

Fatma Yıldız ise, "Ziraat mühendisi olarak bende kooperatifte yer aldım. İlk olarak bulgur üretimiyle işe başladık. Umduğumuzdan daha çok geri dönüşler alıyoruz. İnternet üzerinden satışa da başladık. İnşallah daha çok kadınla hayallerimize, hedefimize ulaşacağız." dedi.