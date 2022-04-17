  • BIST 2.494,37
  • Altın 927.677
  • Dolar 14.6102
  • Euro 15.7958
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Çubuk- İMDER üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) üyeleri düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.  
Çubuk- İMDER üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Özel bir kafede düzenlenen iftar programına Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu ve ilçede faaliyetini sürdüren müteahhitler, inşaat mühendisleri ve protokol üyeleri katıldı.

Çubuk –İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve yönetim kurulu üyeleri misafirlerini tesisin girişinde karşılayıp masalarına kadar eşlik ettiler.

Programda konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, düzenlenen iftar programı ve birliktelik nedeniyle Çubuk-İMDER üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş’da, inşaat sektörünün bir çok kalemi harekete geçiren lokomotif bir sektör olduğunu söyledi.

2imgl5335.jpg

Bir şehrin gelişmesinde ve yaşanabilir hale gelmesinde sektörün önemine işaret eden Demirbaş, amaçlarının ortak akıl ve istişare kültürüyle Çubuk’u emin adımlarla geleceğe taşımak, güzelleştirmek, olduğunu kaydederek, ‘’Biz yönetim olarak ilçemizin gelişmesi adına tüm paydaşlarla istişare içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. İlçemizi her alanda emin adımlarla geleceğe taşımak, yaşam kalitesi çok daha yüksek huzurlu bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu noktada paydaşlarımızdan biride Çubuk-İMDER derneğimiz. Birlikte hareket etmek ve sektör adına doğru işler yapmak için kurulan bu birlikteliği çok önemsiyorum. Bereketli iftar sofranıza da bizleri davet etmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin’’ diye konuştu.

İlçede yürütülen çalışmalar ve Ramazan programları hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, ‘’Esenboğa mahallemizdeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarını çözümü noktasında da tüm kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor’’ ifadesini kullandı.  

Çubuk –İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ise, insanların umutlarını gerçekleştirebildiği, özgürlük, refah ve keyif içinde hayatlarını sürdürebildiği, yaşadığı yerle gurur duyduğu ve kendini orada güvende hissettiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi.

Hayallerinin gerçekleşmesin de umut veren gelişmeler olduğunu ve çok sevindiklerini vurgulayan Neşeli, ‘’Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş, ‘Gastronominin, Turizmin, Eğitimin, Sanayinin Tam yeri’ sloganıyla bir hareket başlattığını görüyoruz. Bir şehri ekonomik anlamda ileriye taşımak için yapılabilecek en iyi çalışmalardan biri olarak görüyoruz. Tam Belediyecilik sloganıyla çıkılan bu çalışmalar nedeniyle başkanımızı tebrik ediyor, desteklediğimizi belirtmek istiyoruz’’ diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum kültürü Keçiören‘de yaşatıldı18 Nisan 2022 Pazartesi 00:24
  • Mamak Belediyesi’ne 3 yılda 5 ayrı ödül18 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
  • Altındağ Belediyesi Klasik Türk Müziği korosu, dertlere derman oluyor18 Nisan 2022 Pazartesi 00:22
  • Otomobili camını kırıp çalmaya kalkıştılar, götüremeyince bırakıp gittiler17 Nisan 2022 Pazar 16:31
  • Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşları ziyaret etti16 Nisan 2022 Cumartesi 03:21
  • Başkan Yaşar, hemşerileriyle iftarda buluştu16 Nisan 2022 Cumartesi 00:27
  • Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşı Kızılcahamam’da canlanıyor16 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri düzenleniyor16 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
  • Mahalle Konağı’nda iftar sevinci16 Nisan 2022 Cumartesi 00:23
  • Keçiören Belediyesi'nden okullara kitap desteği16 Nisan 2022 Cumartesi 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti