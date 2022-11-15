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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.
Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan açıklamasında, insanlıktan nasibini almamış eli kanlı çocuk kati teröristler tarafından sivillere yönelik acımasızca saldırı düzenlendiğini belirtti. 

KALLEŞÇE VE KAHPECE

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Avan, şu açıklamalarda bulundu:  

“Her fırsatta kalleşçe ve kahpece arkadan saldırıp güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden, devletimize ve halkımıza maddi ve manevi zarar veren eli kanlı katilleri, onların destekçilerini, hoş görenlerini, sevenlerini ve sempati duyanlarını şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz tarafından ülkemizin içerisinde ve dışında yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Eli kanlı katiller başta olmak üzere, vatan hainlerine yönelik idam cezası getirilip uygulanmalıdır” 

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