Çubuk'ta 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı

Çubuk Belediyesinin asfalt çalışması devam ediyor. 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yolun yapıldığını belirterek, bu yıl da 15 kilometrelik yola sıcak asfalt serildiğini kaydetti. Bu yıl 69 sokağın sıcak asfaltla buluşturulduğunu kaydeden Demirbaş, büyüyüp, gelişen ilçede artan nüfusla hizmet alanlarının da genişlediğini söyledi.

11 MAHALLEDE 80 SOKAĞA ASFALT SERİMİ

Yeni yaşam alanları oluşturduklarını, bozulan yolları onardıklarını ve asfalt serimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirbaş, şöyle konuştu: "Geçen yıl köprü ve yol genişletme çalışmalarımıza ilaveten 11 mahallemizde 80 sokağımızı sıcak asfalt serdik. Bu yıl da Cumhuriyet'te 4, Esenboğa'da 13, Fatih'te 15, Muhsin Yazıcıoğlu'nda 9, Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de 28 sokakta olmak üzere 69 sokağımızı sıcak asfalt serdik. Yolları güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu ay içerisinde de Barbaros Mahallemizde asfaltlama çalışmamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl bu çalışmalarımız devam edecek. Bugünden itibaren bu konuda planlarımıza başladık."

