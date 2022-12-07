  • BIST 4.827,04
  • Altın 1069.425
  • Dolar 18.6049
  • Euro 19.5632
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Çubuk'ta 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı

Çubuk Belediyesinin asfalt çalışması devam ediyor. 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı.
Çubuk'ta 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yol yapıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, 2 yılda yaklaşık 29 kilometre yolun yapıldığını belirterek, bu yıl da 15 kilometrelik yola sıcak asfalt serildiğini kaydetti. Bu yıl 69 sokağın sıcak asfaltla buluşturulduğunu kaydeden Demirbaş, büyüyüp, gelişen ilçede artan nüfusla hizmet alanlarının da genişlediğini söyledi.

eddfbh.jpg

11 MAHALLEDE 80 SOKAĞA ASFALT SERİMİ 

Yeni yaşam alanları oluşturduklarını, bozulan yolları onardıklarını ve asfalt serimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirbaş, şöyle konuştu: "Geçen yıl köprü ve yol genişletme çalışmalarımıza ilaveten 11 mahallemizde 80 sokağımızı sıcak asfalt serdik. Bu yıl da Cumhuriyet'te 4, Esenboğa'da 13, Fatih'te 15, Muhsin Yazıcıoğlu'nda 9, Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de 28 sokakta olmak üzere 69 sokağımızı sıcak asfalt serdik. Yolları güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu ay içerisinde de Barbaros Mahallemizde asfaltlama çalışmamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl bu çalışmalarımız devam edecek. Bugünden itibaren bu konuda planlarımıza başladık."
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Köy Okulu’nda dersler başladı07 Aralık 2022 Çarşamba 02:01
  • Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle farkındalık etkinliği düzenlendi07 Aralık 2022 Çarşamba 01:52
  • Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Saray Nezaket Okulu'nda ‘7 Ayda 7 Bölge’ projesi başladı07 Aralık 2022 Çarşamba 00:59
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Karşıyaka YENİMEK kursiyerlerini ziyaret etti07 Aralık 2022 Çarşamba 00:57
  • 87. Büyük Atatürk Koşusu Dikmen-Ulus parkurunda koşulacak07 Aralık 2022 Çarşamba 00:50
  • Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu07 Aralık 2022 Çarşamba 00:47
  • Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Beypazarı’nda farkındalık programı gerçekleştirildi07 Aralık 2022 Çarşamba 00:44
  • Ahilik Şurası’nda cömertliğin, fedakârlığın, dürüstlüğün, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu07 Aralık 2022 Çarşamba 00:39
  • Altındağ’da görme engelli kursiyerler sertifikalarına kavuştu06 Aralık 2022 Salı 03:11
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kıraathanelere yenileri ekleniyor06 Aralık 2022 Salı 01:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti