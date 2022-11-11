Çubuk’ta anlamlı projeyle ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi

İHH İnsanı Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen paydaşlığında yürütülen ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ ile ‘Yetim Kardeşim’ projeleri kapsamında ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi.

Projeler kapsamında öğrencilerin harçlıklarından biriktirdiği 6 bin lira, Çubuk Atatürk İlkokulu Müdürü Yasemin Pelit tarafından Çubuk İHH İnsanı Yardım Vakfı Başkanı Abdülhamit Ateş'e teslim edildi. Yetim çocuklarının bilgilerinin olduğu belgeyi Pelit'e teslim eden Ateş, öğrencilerin çok büyük ve önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

MİNİK AMA KOCAMAN KALPLİ

Öğrencilerin ilçede örnek olduğunu vurgulayan Ateş, "Sizleri tebrik ediyorum. Bugünden sonra birisi Türkiye'den, birisi de Filistin'den olmak üzere iki kardeşiniz oldu." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise minik öğrencilerin kocaman kalpleri olduğuna işaret ederek, "Artık sizin 2 yetim kardeşiniz var. Bu güzel ve örnek davranışınızdan dolayı önce sizleri, sonra da öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Allah hayrınızı kabul eylesin." diye konuştu.

