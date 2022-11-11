  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

Çubuk’ta anlamlı projeyle ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi

İHH İnsanı Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen paydaşlığında yürütülen ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ ile ‘Yetim Kardeşim’ projeleri kapsamında ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi.
Çubuk’ta anlamlı projeyle ilkokul öğrencileri 2 yetimin bir yıllık masrafını üstlendi

Projeler kapsamında öğrencilerin harçlıklarından biriktirdiği 6 bin lira, Çubuk Atatürk İlkokulu Müdürü Yasemin Pelit tarafından Çubuk İHH İnsanı Yardım Vakfı Başkanı Abdülhamit Ateş'e teslim edildi. Yetim çocuklarının bilgilerinin olduğu belgeyi Pelit'e teslim eden Ateş, öğrencilerin çok büyük ve önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. 

ghdkgkg.jpg

MİNİK AMA KOCAMAN KALPLİ

Öğrencilerin ilçede örnek olduğunu vurgulayan Ateş, "Sizleri tebrik ediyorum. Bugünden sonra birisi Türkiye'den, birisi de Filistin'den olmak üzere iki kardeşiniz oldu." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise minik öğrencilerin kocaman kalpleri olduğuna işaret ederek, "Artık sizin 2 yetim kardeşiniz var. Bu güzel ve örnek davranışınızdan dolayı önce sizleri, sonra da öğretmen ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Allah hayrınızı kabul eylesin." diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta besicilik yapanlara fiğ tohumu desteği verildi12 Kasım 2022 Cumartesi 00:55
  • Keçiören’de Ata’nın sevdiği şarkılar yankılandı12 Kasım 2022 Cumartesi 00:52
  • Çubuk'ta ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ başladı12 Kasım 2022 Cumartesi 00:48
  • Altındağ’da çiftçiye verilen tohum ve nohut desteğinden sonra şimdi de mazot desteği verilecek12 Kasım 2022 Cumartesi 00:01
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kırsal mahallelere yapılan Köy Fırınlarına misafir oldu11 Kasım 2022 Cuma 02:31
  • Mamak’ta ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ Kutlandı11 Kasım 2022 Cuma 02:29
  • Cansuyu Derneği bağışlarla dünyanın farklı kıtalarında yüzlerde tebessüm oluyor11 Kasım 2022 Cuma 02:27
  • Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde judo kursuna katılan 316 minik kuşaklarına kavuştu.11 Kasım 2022 Cuma 01:24
  • Görme engellilerin teknolojiye erişim noktası: Eğitim ve Teknoloji Merkezi11 Kasım 2022 Cuma 01:21
  • Pursaklar Kart ile ilçede yaşayan dar gelirli ailelere yardım elini uzandı11 Kasım 2022 Cuma 01:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti