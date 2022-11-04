Çubuk’ta Hayvan Pazarına 60 tonluk elektronik kantar kuruldu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Canlı Hayvan Pazarına kurulan 60 tonluk elektronik kantarı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Canlı Hayvan pazarını ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Demirbaş, gazetecilere, insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini pazarda yapılan alış verişlerden hem esnafın hem de vatandaşların emin olmaları amacıyla kantar kurduklarını söyledi.

KANTAR HİZMETE GİRDİ

Saman pazarını da ilçe merkezinden hayvan pazarına taşıdıklarını anlatan Baki Demirbaş, şöyle konuştu: "Kantarımız hizmete girdi. Hem saman pazarı hem de hayvan pazarını hareketli tutmak ve insanlarımızın işini kolaylaştırmak amacıyla elektronik kantar kurduk. Vatandaşlarımız pazardın aldıkları hayvanların ağırlıklarıyla ilgili afaki konuşmak yerine pazarda bulunan kantara getirerek tartıp ona göre pazarlığını yapabilecekler. Bu çalışma vatandaşımızın işini kolaylaştıracak. Bu çalışmayla esnafımızın kamyon ve tırlarının ulaşımı ve park yapmaları da kolaylaştı. Esnaflarda kantar ve çevre düzenleme projesi için Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.

