Çubuk’ta ilçeye yeni atanan öğretmenler onuruna program düzenlendi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ vesilesiyle ilçeye yeni atanan öğretmen ve meslekte en eski öğretmenler onuruna bir program düzenlendi.

Yaklaşık 500 öğretmenin katıldığı programda Başkan Demirbaş, davetlileri öğretmen eşi Rabia Demirbaş ile birlikte kapı da tek tek karşıladı. Tebessüm Balo ve Nikah Salonunda düzenlenen programa Çubuk Kaymakamı Âdem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve bu yıl emekli olan öğretmenler katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Konuşmasına şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Başkan Demirbaş, öğretmenlerin hiç bir zaman haklarının ödenemeyeceğini söyledi. Programda Belediye Başkanı Demirbaş öğretmen olan eşi Rabia Demirbaş’a da çiçek vererek öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenler müziklere oyunlarıyla eşlik ederken gece boyunca doyasıya eğlendiler.

