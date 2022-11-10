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Çubuk’ta LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı gerçekleştirilecek

Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki 41 okulda eş zamanlı gerçekleştirilecek deneme sınavlarına 2 bin 700 öğrenci katılacak.
Çubuk’ta LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı gerçekleştirilecek

Çubuk Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki 41 okulda eş zamanlı gerçekleştirilecek deneme sınavlarına 2 bin 700 öğrenci katılacak. Protokol imza töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede eğitim ve öğretim düzeyini artırmak amacıyla her türlü çalışmaya destek olduklarını söyledi.

ARTACAĞINA İNANIYORUZ

Deneme sınavlarının önemine işaret eden Demirbaş, “Deneme sınavlarıyla ilçe genelindeki öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak, motivasyonlarını yükseltmek ve geleceğe hazırlamak için bu projeye adım attık. Çubuk'ta eğitim gören tüm öğrencilerimizi sınav heyecanına alıştırmak için yıl boyunca gerçek bir sınav gibi deneme sınavlarımız tekrarlanacak. Bu sayede öğrencilerimizin de başarılarının artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

BU SAYEDE BAŞARI ORANIMIZ ARTACAK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da Demirbaş'a eğitime verdikleri destek için teşekkür ederek, "Bu sayede başarı oranımız hızla artacaktır. Öğrencilerimizin bilgi, beceri, zaman kullanımını ölçmesini sağlarken, adayların durumunu tespit noktasında da belirleyici bir rol oynayacak." dedi.

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