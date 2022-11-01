Çubuk’ta üniversite öğrencileri huzurevi sakinleriyle birlikte fidan dikti

Çubuk’ta Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri huzurevi sakinleriyle birlikte fidan dikti.

Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşan Ziggurat Kuşaktan Kuşağa Umut Merkezi Derneği üyeleri tarafından Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, ‘Kuşaktan kuşağa Cumhuriyet ormanı’ adıyla fidan dikme programı gerçekleştirildi.

ÇAM AĞACI DİKTİLER

Huzurevi bahçesi ve yakınında bulunan parkta gerçekleştirilen programda üniversite öğrencileri 99 çam fidanını huzurevi sakinleriyle birlikte toprakla buluşturdu. Fidan dikme programında duygulu anlar da yaşandı. Huzurevi sakinlerinden Hülya Yasin, gazetecilere, fidan dikme etkinliğine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımızla, güzel kızlarımızla birlikte bahçemizi süsledik, çamlar diktik. Çok mutluyuz” dedi.

Hüseyin Tıkır da ağaç dikmenin dinen de önemli olduğunu dile getirerek, “Çok duygulandım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Kemal Doğan ise fidanları toprakla buluşturduklarını anlatarak, “Gençlerimiz bu fidanların büyüdüğünü görürler” diye konuştu.

KUŞAKLAR BULUŞTU

Üniversite öğrencilerinden Nursena Çelik, 99 fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, ilk kez fidan diktiğini söyledi. Dernek başkanı Neslihan Taşdemir kuruldukları günden bu yana huzurevindeki yaşlıları, yetiştirme yurdundaki çocukları, üniversitedeki gençleri bir araya getirdiklerini ifade ederek, okullara da yardımlarda bulunduklarını kaydetti.

