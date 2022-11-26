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Cuhurbaşkanı Erdoğan köprüde int,har etmek isteyen vatandaşla konuşup ikna etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.
Cuhurbaşkanı Erdoğan köprüde int,har etmek isteyen vatandaşla konuşup ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden İstanbul Tersane Komutanlığındaki programına geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir vatandaşı görünce makam aracını durdurarak vatandaşın yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirdi ve kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

İŞTE O ANLAR

 

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