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Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Lütfü Savaş kimdir, Hatay seçim sonuçları ne?

Eski AK Partili, CHP'li Lütfü Savaş'tan Kılıçdaroğlu şerhli adaylık açıklaması geldi. Peki Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Lütfü Savaş kimdir, Hatay seçim sonuçları ne? 
Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Lütfü Savaş kimdir, Hatay seçim sonuçları ne?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulunduğu göreve İyi Parti’nin de desteğiyle CHP’den seçilmiş bir isim olan Savaş, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyeceğini açıkladı. 

Karar gazetesine konuşan Lütfü Savaş, “Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa ben de aday olmak isterim. Ben de yarışta olmak isterim. Değerlendirilmek isterim neden istemeyeyim ki? Biz biraz kıyıda köşeyiz o yüzden söylemedim" dedi. 

Savaş’ın Kılıçdaroğlu şerhli adaylık açıklaması büyük yankı uyandırdı. 

Açıklama üzerine internette çok sayıda kullanıcı Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Lütfü Savaş kimdir, Hatay seçim sonuçları ne sorularına cevap aramaya başladı. 

HATAY DAĞDÜZÜ’LÜ

Lütfü Savaş, 1965 Hatay Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü Köyü doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Tıpta uzmanlık eğitimini 1996 -2000 yılları arasında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tamamladı. 
Değişik kamu kurumlarında pratisyen hekimlik yaptı, değişik üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu.

AK PARTİ’DEN SİYASETE GİRDİ

2009 yerel seçiminde AK PARTİ’nin Antakya İl Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

CHP’YE KATILDI 

Lütfü Savaş 2014 yerel seçimleri öncesi AK Parti’den ayrılarak CHP’ye katıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyor. 

"BABAM DEMİREL'İ SEVERDİ, ABİLERİM İSE ÜLKÜCÜ..."

Savaş, kendisi gibi doktor olan eşi Nazan Savaş ve ailesinin siyasi görüşleri konusunda bir gazeteye verdiği demeçte şunları söylemişti: "Nazan sosyal demokrat bir ailede yetişmiş, ben ise sağ görüşlü. Babam rahmetli Süleyman Demirel'i çok severdi. Abilerim ise ülkücü görüşe yakındı. Ailem çiftçilikle uğraşırdı. Ailemin durumu iyi olmadığı için çocukluğum ve gençliğim hep çalışmayla geçti. Hayatım boyunca her türlü zorlukla mücadele etmek zorunda kaldım. Hem okudum, hem çalıştım. Nazan ile aramızdaki farklılıkları karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyle harmanladık yıllar boyu.”

Savaş ailesi

lutfu-savas-ailesi.jpg

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

Eski bir AK Partili olan Lütfi Savaş, 31 Mart 2019 yeril seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP adayı Savaş, Hatay’da İyi Parti’nin de desteğiyle yüzde 55 oyla seçildi. AK Parti-MHP ortak adayı ise yüzde 42’de kaldı. 

Hatay seçim sonuçları şöyle: 

hatay-secim-sonuclari.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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