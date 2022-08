Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Erdoğan, programa çelenk gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve salondaki misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında, "Bundan 21 yıl önce, bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti'nin kuruluşu müjdesini paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı, milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik" diye konuştu.

'GEÇMİŞTEKİ HİZMLETLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Erdoğan, AK Parti'nin sandıktan hep yüzde 40 ila 50 arasında oranlarla birinci çıktığını aktararak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere, hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu büyük aile içinde yer almış olup olup da dar-ı bekaya intikal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne sebeple olursa olsun, bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet etme kararlılığında olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak Rabbimizin bize bahşettiği bu nasibe hamdederek kendi işimize bakacağız. Kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz."

'IRKÇI VE MEZHEPÇİ NEFRETİN ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNİ ZEDELEMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin 2023 vizyonunu, artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Dışardaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde, ne idüğü belirsiz belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanı renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine değerlerimizi yücelterek insanlarımızın kalbine girerek kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutacağız" açıklamasında bulundu.

'MİLLETİMİZİN GÖZETTİĞİ ÖLÇÜLER ÇOK BAŞKADIR'

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak ile kalmayıp Türk siyasetini de 21'inci yüzyılına taşıma başarısını gösterdiğini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Birileri hala ülkemizi 20'nci yüzyılın yoksulluğu ve yoksunluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, milletin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dünyadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbirimizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacaklar. Ülkeyi yönetme müktesebatı 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermeyesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların sivil görünümlü uzantıları var. Milletimizin iradesini sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler, unutmayın çok başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere bakacaktır. Eğitimde, AK Parti iktidarı neler yaptı? Sağlıkta, adalette bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda, dış politikada neler yaptı? A'dan z'ye bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır."