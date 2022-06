Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı yediririz

Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz’deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılması için Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirilecek. 12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek. İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023’te ana dağıtım hattına verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÜNLÜK GAZ ÜRETİM KAPASİTEMİZİ 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Hatırlarsanız 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunulacağını ifade etmiştik. Aradan geçen zamanda gerçekten yoğun bir mesai yürüttük. Fatih Sondaj gemisinin keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni Sondaj gemileri de Karadeniz'e intikal etti. Fatihin açtığı sondaj kuyularının alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiler. Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken teslimatları uzun sürecek ekipmanların siparişini de verdik ve teslim almaya başladık. Tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz kuyubaşı vanalarını ve kuyu içi akıllı vana sistemlerini yerleştiriyoruz. Sığ deniz kısmına boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün bismillah diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay kuracağız. Sadece bununla iş bitmiyor. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanlı olarak doğalgazı milli iletim şebekemize taşıyacak karadaki 211 kilometrelik boru hattının da yapımına başlıyoruz. Karaya geldikten sonra işlenecek ve milli doğalgaz sistemimize aktarılacak. Bu projenin ilk tarafından doğalgaz işleme tesisine gelen gazın işlenmesi için Batı Karadeniz gaz ölçüm istasyonunu ve 36 kilometrelik Batı Karadeniz doğalgaz boru hattı faz 1'i inşa ediyoruz. Buradaki çalışmamızı kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktaracağız. Sahada açılacak 40 kuyu ile birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Karadaki doğalgaz taşıma kapasitemizi de artıracağız. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde tıpkı burada olduğu gibi çok büyük bir emek, sabır ve gayret var Bugünlere mücadele ederek, ter dökerek geldik. Eğitimden ulaşıma, ticaretten, savunma sanayisine bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık." dedi.

‘BİZİ HAYALCİLİKLE, MACERAPERESTLİKLE SUÇLADILAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirerek, "Kimi zaman bürokratik oligarşi ile kimi zaman vesayet ortakları, kimi zaman da istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik. Her defasında bir yol bularak milletimizi asırlardır hasretini çektiği eserlere kavuşturduk. Dünyadaki her ekonomi için önemli olan, ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalar yaptığımızda birileri bundan rahatsız oldu. Yurtdışındaki malum odaklardan önce içimizdeki muhalefet partileri en büyük tepkiyi gösterdi. 'Yapmazsınız' dediler. Bize 'Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz' dediler. Bizi hayalcilikle, maceraperestlikle suçladılar. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Olmadık iftiralar attılar. Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem de sondaj çalışmalarını yapar hala geldik. Ülkenin ve milletin menfaatinin söz konusu olduğu milli bir meselede Türkiye'nin hak ve hukukunu savunma cesaretini sergileyemediler. Bu hazımsızlığın zirve yaptığını gördük. 'Her seçim öncesinde gaz keşfediyorlar' diyen aklı evveller oldu. 'Keşfettiler ama çıkaramazlar' diyenler oldu. Gazın ekonomimize fayda sağlamayacağını söyleyen sözde ekonomistler oldu. Daha pek çok ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük." diye konuştu.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ENFLASYON ORANLARI SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE ÇIKMIŞTIR’

Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranlarını son 40 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye’nin Karadeniz’de yaptığı keşfin stratejik önemini daha da artırmıştır. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışmalarla birlikte tüm dünyada petrol ve gaz fiyatları tarihi rakamları görmüştür. Sadece gaz ithal eden ülkeler değil, bu fahiş fiyat artışlarından hidrokarbon üreticisi ülkeler de olumsuz etkilendi. Mesela dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD’de fiyatlar kimi eyaletlerde üç katına varan oranlarda yükseldi. Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona da yansımış. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranları son 40 yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Şu an küresel ekonominin temel sorunu sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde enerji arzını sağlamakla enflasyonu dizginlemektir. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlardaki doğalgazın fiyatında yüzde 75’e varan düzeyde sübvansiyon sağladık. Hala belirli oranda buna devam ediyoruz. Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Enerjide bir taraftan tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirirken, diğer taraftan da ülkemizin potansiyelini tam manasıyla ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yakın çevresi zengin hidrokarbon kaynakları olan ülke olarak altına bakılmadık taş, deşmedik yer bırakmamakta biz kararlıyız."

4'ÜNCÜ GEMİNİN İSMİ ABDÜLHAMİT HAN

Dördüncü sondaj gemisinin ismini ‘Abdülhamit Han’ olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süre önce yeni nesil gemimizle filomuzu çok güçlü hale getirdik. Dördüncü sondaj gemimizin adını ne verelim dedik. Sultan Abdülhamit bu bölgelerde yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Şu anda sondaj öncesi teknik hazırlıkları yapılıyor. İnşallah bu gemimizin de göreve başlamasıyla çalışmaları çok daha hızlı verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz. Dördüncü sondaj gemimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İsmini milletimizin gönlüne yazdıracağına inanıyorum.” dedi.

‘BİZ NE KİMSENİN HAKKINA EL UZATIRIZ NE DE HARAMİLERE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin var olan haklarını savunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülke olarak Doğu Akdeniz’de mevcudiyetimizi hissettiriyoruz. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin buradaki kaynaklar üzerinde var olan haklarını her platformda savunuyoruz. Ülkemizin bu durumdaki duruşu şüpheye yer bırakmayacak şekilde net. Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle ayak oyunlarıyla bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Bu anlayışla bölgedeki aktörlerle iş birliği yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki temasların müspet neticelerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya denk mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemizin yeri doldurulamaz konumu anlaşıldıkça şu anda siyasi sebeplerle soğuk bakanlar da mutlaka politikalarını değiştirecekler. Unutmamalıdır ki Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir. Karadeniz’deki keşifle birlikte milletimiz birinci dünya savaşının sebep olduğu büyük bir travmadan kurtulmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmaya başlamasıyla önemli bir eşik aşılmış olacak. Karadeniz Gazı Deniz İlk Boru İndirme ve Kaynak Törenimizin hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.”

BAKAN DÖNMEZ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA GİDEN YOLUN EN ÖNEMLİ ADRESLERİNDEN BİRİ FİLYOS OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birinin Filyos olacağına işaret ederek, "Karadeniz gazının keşfinden bugüne kadar sahada ve masada büyük bir gayretle çalıştık. Mühendislerimiz, işçilerimiz, yöneticilerimiz herkes bütün varını yoğunu bu işe koymuş durumda. İnşallah geleceğin Türkiye’sine çok güzel bir eser ve yıllarca anlatılacak bir hikâye bırakacağız. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden biri Filyos olacak. Enerji bağımsızlığı vizyonumuzun ete kemiğe büründüğü, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizin gerçeğe dönüştüğü bir yer olacak. Sürecin ilk başından bugüne kadar her bir detayı büyük bir titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde, 2 yıl gibi kısa bir sürede bu noktaya geldik. Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. 2200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla, burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası, ülkemizin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacak. Ancak son olmayacak. Bugüne kadar Karadeniz’de 26 bin 400 kilometrekarelik bir alanda sismik veri topladık. Başka bir ifadeyle Trakya bölgemizin tamamından daha fazla bir alanı taradık. Buralardan elde ettiğimiz verilerle yeni arama kuyuları açacağız inşallah." dedi.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜHENDİSLİK İŞLERİNDEN BİRİ YÜKSELİYOR’

10 kuyunun üretime hazırlanması için kuyubaşı vanalarının ikisini denize indirdiklerini açıklayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Sakarya Gaz Sahası’nda teknolojinin en ileri imkânları kullanılıyor. Akıllı kuyu sistemlerinde kullandığımız elektrohidromekanik teknoloji, dünyada ilk defa bir deniz operasyonunda kullanıldı. Yavuz Sondaj Gemimiz tarafından deniz tabanına indirildi. Karadeniz’de açtığımız 10 kuyunun üretime hazırlanması için ilk adım olan kuyubaşı vanalarının ikisini deniz tabanına yerleştirdik. Üçüncü kuyu başı vanamızı Türkali-5 kuyusunu önümüzdeki haftalarda yerleştireceğiz. Geriye kalan 7 kuyumuzun işlemlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacağız inşallah. Sığ deniz kısmında boru serme işlemini yapacak gemi geçen hafta Filyos Limanına ulaştı. Deniz tabanına sereceğimiz 35 bin borunun üretimi tamamlandı ve yüzde 95’inin sevkiyatı tamamlandı. Filyos’ta dünyanın en büyük mühendislik işlerinden biri yükseliyor. Bugüne kadar sahaya 5 bin 500 adet fore kazık ve 29 bin 100 adet drenaj kolonu yerleştirdik. Bu tam 60 bin kamyonun alana taş taşıması anlamına geliyor. Toplamda bin 600 kilometre uzunluğunda bir zemin çalışması yürütüyoruz ki bu rakam İzmir ile Kars arasındaki kuş uçuşu mesafeye denk geliyor. Ayrıca karada, gazın ulusal iletim şebekeye aktarılması için çalışmalarımızı iki etapta sürdürüyoruz. İlk etapta 'Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu', ikinci etapta ise 'Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1' kısmını inşa edeceğiz. Ölçüm istasyonunu inşallah kasım ayı içerisinde devreye alacağız. Böylece karaya çıkan doğal gazı 1 gaz ölçüm istasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine aktaracağız. Yapılan çalışmalarla, Sakarya Gaz Sahasından ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşıyacağız. Sakarya Gaz Sahası, Türkiye’nin geleceğe uzanan köprüsü olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından telekonferans sistemiyle görüntülü olarak verdiği start ile Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak işlemi gerçekleştirildi.