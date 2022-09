Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakına adaylık göndermesi

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya adaylık göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "Kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 6'lı masaya adaylık göndermesi yapan Başkan Erdoğan, "Kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor" dedi.



2023 seçimlerine ilişkin de net mesajlar veren Erdoğan, "Seçimlere kadar önümüze çıkan her oyunu bozacağız." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bugün İstanbul, bir başka güzel. Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığı’mızı tebrik ediyorum.

Binlerce yıldır insanlığın gözbebeği bu şehri 6 asır önce bizlere armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz.



İŞTE DEVLET OLMAK, MİLLET OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK BUDUR

Dün 2023 hedeflerimizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul’un fethinin 600’üncü yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi’nin 1000’inci yıl dönümü olan 2071’e adayacaklar. İşte millet olmak, devlet olmak, büyük olmak, güçlü olmak budur. Bizi işte bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa, hepsini getirip gençlerimize dayattılar.



TÜRK MİLLETİNİN BUGÜN SAHİP OLDUĞU DEMOKRASİ STANDARTLARINA BİZ ÇIKARDIK



Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim çatışma konusu varsa hepsini getirip milletimize dayattılar. Herkes hak, özgürlük, medeniyet, kalkınma yoluyla ilerlerken bize bölünmeyi, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Türk milletinin bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık.



AK PARTİ YARININ DA PARTİSİDİR

Kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin dehlizlerinde akamete uğratıldık. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Milletimizle birlikte ülkemize Allah'a hamdolsun çağ atlattık. Demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Milletimizle paylaştığımız her vizyon, hedef, program bu amaca yöneliktir. AK Parti sadece dünün sadece bugünün değil yarının da partisidir.

Ülkemizin bugün karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları çözecek kararlığa, dirayete yine biz sahibiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan yine biziz. İstanbul 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.



DÜNYADA MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR



Değerli kardeşlerim, İslam dünyası ve Türkiye olarak, merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetimizin liderliğini nerede kaybetmişsek orada arayacak, bulacak ve tekrar yükselteceğiz. Bir süredir dünyada Müslümanların üzerinden oyunlar oynanıyor. Irak’ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye’yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Parçaladılar hala aynı oyunlara deva ediyorlar. Yemen’den Arakan’a, Türkistan’dan Balkanlar’a Filistin’den Afganistan’a aynı amaçlarla farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor.



Ülkemizde de Sünni Alevi, Türk Kürt, Ensar Muhacir kitlesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz devrimlerle hiçbir fark gözetmeksizin ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir.







BU ÇAĞRILARDA SAMİMİYİZ



Eksiklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama irademiz hepsinden daha üstündür. Buna rağmen her kesim gibi, Alevi, Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara’da Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı’nda ardından Hacı Bektaş’da Hazreti Hünkar’ın huzurunda birlik beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz.



Her kim aksini iddia ediyorsa kimbilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kimbilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Yüce yaradana peygamber efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüzden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de, tarih de affetmez, konunun hukuk yönü varsa yargı da affetmez.



TUZAKLARI BOZMAYA KARARLIYIZ



Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, tuzağı bozmaya kararlıyız. Seçim gününe kadar çok çalışırak AK Parti bayrağını İstanbul burçlarının en zirvesine Ulubatlı Hasan dikmeye hazır mıyız?

Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını dolduruyoruz. Elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesabatımız var. 4 dönüm bostan yan gel yat Osman, deyip bu eser ve hizmet mirasını yemekle iktifa edebilirdik. Böyle bir gaflet ve aymazlık bize yakışmaz. Daha da hızlandırıyoruz. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masa etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir.



"ADAYLARINI HENÜZ AÇIKLAYAMADILAR"

Cumhur İttifakı adayının şahsım olduğunu daha önce paylaştık. Diğer ittifak ve partiler henüz aday açıklayamadılar. Kavganın gürültüsü, pazarlıkların kiri pası her yerinden hissediliyor.



Elbette her gönülde bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6’lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7’nci ortağın hesabı kendilerini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8’inci ortak FETÖ’nün hesabı kendilerini ilgilendirir.







İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. Gençler İstanbul'un 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldı, CHP 28'ini aldı. MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Şimdi bize bu rakam yetmez. Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki, inşallah İstanbul'da yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız?

AK Parti milletin kurup, iktidara getirdiği bunca eser ve hizmetin üretilmesine fırsat verdiği partidir. Karşımızda kimin olduğu, önümüze hangi engelin konulduğu önemli değil. 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız; bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabbimizin tuzağıdır.