Cumhuriyet Akademisi’nde geri sayım başlıyor

Yenimahalle’de gençlerin çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması ve 1 asrını tamamlayan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını anıtlaştırmak amacıyla projelendirilen 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Akademisi, Cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023 yılında başta gençler olmak üzere tüm Ankaralıların hizmetine açılacak.

10 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Yaklaşık 10 bin m2 inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık, bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişi kapasiteli konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak.