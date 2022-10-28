Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konserlerle devam edecek

Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle festival havasında kutluyor.



Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan festival alanında düzenlenen Duman konserine Başkentin dört bir yanından on binlerce vatandaş akın etti.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NDE BAYRAM HAVASI

Kutlamaların ilk gününde; Atatürk Orman Çiftliği arazisinde kurulan festival alanında çocuklar panayırda, yetişkinler ise DJ ve amatör müzik gruplarının performansları eşliğinde hoşça vakit geçirdi. Duman konserinden önce sahnelenen “Cumhuriyet Yolunda” adlı tiyatro gösteriyle de duygu dolu anlar yaşandı. ABB’ye bağlı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ankara Zabıtası, Ankara İtfaiyesi, ANFA Güvenlik, Halk Ekmek Fabrikası, BELMEK ve BelPa tarafından açılan tanıtım stantlarının da olduğu festival alanında, gün boyu gerçekleşen gösteriler ilgiyle izlendi.

BUGÜN SEFO, LEVENT YÜKSEL VE KENAN DOĞULU



EGO Genel Müdürlüğü bugünkü etkinlikler için 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına ring seferleri düzenleyecek. Sevilen rock müzik grubu Duman’ın konseriyle başlayan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki coşkulu kutlama programı, bugün yapılacak Sefo, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleriyle devam edecek.





