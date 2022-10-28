Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda ipi göğüsleyen öğrenciler, madalya almaya hak kazandı.

Mamak’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda okullar arası Kros Yarışmaları düzenlendi, ortaokul ve liselerarası yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı. Koşu yarışmalarını erkeklerde, Ege Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Muhammet Emin Arıkan olurken, kızlarda ise Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi’nden Sude Nur Yıldırım kazandı.

ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Bir diğer koşu yarışmasında ise; erkeklerde Ş. Suat Aloğlu Ortaokulu’ndan Mustafa Çevik, kızlarda ise yine Ş. Suat Aloğlu Ortaokulu’ndan Gülay Boksör birinci oldu. Koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.

YAVRULARIMIZI KUTLUYORUM

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cumhuriyet’imizin 99.yıl dönümünde gençlerimiz, Cumhuriyet Koşusunu başarıyla tamamladı. Dereceye giren yavrularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz önemi, değeri her fırsatta göstermek bizim asli vazifemiz” diye konuştu.

