Darphane’ye işçi alım ilanı yayınlandı

Hazine Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne işçi alımı yapılacak. Darphane işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Alınacak olan işçiler Darphane’nin İstanbul binalarında istihdam edilecek. Ayrıntılar haberimizde: