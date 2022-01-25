Darphane’ye işçi alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne işçi alımı yapılacak.
Darphane işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Alınacak olan işçiler Darphane’nin İstanbul’un Dikilitaş ve Orhantepe mahalleleri binalarında istihdam edilecek.
Başvurular İşkur üzerinden 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacak.
İşkur istenilen şartları taşıyanlar içinden kontenjanın 4 katı miktarda adayı Darphane’ye bildirecek, Darphane bunlar içinden sözlü sınavla alım yapacak.
Darphane işçi alımı ilanının detayları için TIKLAYIN.
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