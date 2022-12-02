Dede Torun Evlerinde sağlıktan spora, Kur’an-ı Kerim tilavetinden İslami konulara kadar birçok etkinlikler yapılıyor

Pursaklar Belediyesi, Dede Torun Evlerinde sağlıktan spora, müzik dinletilerinden el becerilerine, Kur’an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinlikler yapıyor.

Pursaklar’da ikamet eden yaşlı vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü geçirdikleri Dede-Torun Evlerinde hafta içi düzenlenen birçok etkinliklerle hayatı yaşama devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Merkez Dede-Torun Evindeki yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, Ozan Ahmet tarafından gerçekleştirilen müzik ziyafeti etkinliğinde dedelerle dolu bir gün geçirdi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerde vatandaşlar, sağlıkla ilgili merak ettikleri konuları birebir uzman doktorların ağzından öğrenirken düzenli egzersiz yaparak beyin fonksiyonlarını geliştirip, kaslarını kuvvetlendirebilecek. El becerilerini geliştirecek etkinliklerin yanı sıra kahramanlık türküleri ve tasavvuf musikisi ile tadına doyulmaz bir gün geçirme fırsatı bulabilecekler. Ruhlarını huşu içerisinde dinlendirmek için Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve İslami konular hakkında sohbetlere katılabilecek.

