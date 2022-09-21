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Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor 

Pursaklar Belediyesi, Pazartesi Pazar Alanını kapalı hale getirerek mevsim şartlarına uygun, daha hijyenik, daha konforlu koşullarda vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ediyor. 
Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor 

Pursaklar Belediyesi, bir yandan her gün yeni bir hizmeti hayata geçirirken bir yandan da park ve bahçeler, sokaklar, meydanlar ve pazar alanlarını sıfırdan yenilemeye devam ediyor. Pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması ve vatandaşların daha hijyenik, daha sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına Pursaklar Belediyesi, mevcut Pazartesi Pazar Alanını sil baştan yeniliyor. 

İLÇE HALKINA HİZMET 

İnşaat alanını gezen Başkan Ertuğrul Çetin, Kapalı Pazar Alanı ile ilgili bütün teknik detayların düşünüldüğünü ve Pazar alanının üst kısmının ise spor alanları ile donatılarak ilçe halkının hizmetine sunacaklarını söyledi.

PAZAR YERİ ESKİ DURUMDAYDI 

Mevcut Pazar alanının üstünü kapatarak daha modern bir hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Mevcut pazar yerimiz oldukça eski durumdaydı. Sıfırdan yenileyerek hem üstünü kapatıyoruz, hem de üst bölüme spor alanları ekliyoruz. Yeni pazar yeri ile hem pazar esnafının hem de hemşehrilerimizi olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Yeni Pazar yerini en kısa sürede tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.
 

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