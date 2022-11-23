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Deprem anı İstanbul'da kameralara böyle yansıdı

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem anı İstanbul'da kameralara böyle yansıdı

Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hissedildi

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Edirne ve diğer bazı çevre illerde hissedilen depremin ardından, henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

DÜzce Belediye Başkanı: "Korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim"

Korkacak bir durumun olmadığını belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Önümüzdeki saatlerde de önemli bir hisar durumu beklemiyorum. Elimizdeki tek bilgi elektriklerin kesik olduğu, kısmi toplanmalar şeklinde insanların ateş yapıp etrafında toplandıkları bilgisi var. Korkacak bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Düzce merkezli deprem İstanbul'da bir evin güvenlik kameraasına yansıdı. Deprem anında bazı eşyaların hareketleri net şekilde görülüyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

 

 

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