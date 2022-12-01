  • BIST 5.046,19
  • Altın 1079.974
  • Dolar 18.6302
  • Euro 19.6118
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor.
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 679 sandalye sayısı ile Ankara’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları gösterisine sahne oldu. Oyuncu kadrosunun Pursaklar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerinden oluşan ekip tarafından Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu gösterisi düzenlendi.

5-097.jpg

Büyük ilgi ve heyecanla takip edilen gösterilere Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Pursaklar halkı yoğun ilgi gösterdi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları bilgilendirdi02 Aralık 2022 Cuma 00:48
  • Başıboş sokak köpeklerinden dolayı Mamak’ta 2 öğrenci yaralandı02 Aralık 2022 Cuma 00:46
  • Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor02 Aralık 2022 Cuma 00:44
  • Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor02 Aralık 2022 Cuma 00:09
  • Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi01 Aralık 2022 Perşembe 11:56
  • Beypazarı'nda "Sporla ve Sanatla Engelleri Aşıyorum" projesinin kapanış toplantısı yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 02:29
  • Ovacık Mahallesi’ne ait akıllı serada onlarca tür bitki Keçiören’in park ve bahçelerini süslemek üzere hazırlanıyor01 Aralık 2022 Perşembe 02:25
  • Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı yeni bir görünüme kavuştu01 Aralık 2022 Perşembe 01:22
  • Büyükşehir Belediyesi'nden Koru Mahallesi'ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı01 Aralık 2022 Perşembe 00:59
  • Yenimahalle’nin engelsiz kulaçları şov yaptı01 Aralık 2022 Perşembe 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti