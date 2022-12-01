Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor.