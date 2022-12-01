Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor

Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 679 sandalye sayısı ile Ankara’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları gösterisine sahne oldu. Oyuncu kadrosunun Pursaklar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerinden oluşan ekip tarafından Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu gösterisi düzenlendi.
Büyük ilgi ve heyecanla takip edilen gösterilere Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Pursaklar halkı yoğun ilgi gösterdi.
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