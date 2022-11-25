Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sanat dolu günler devam ediyor. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde ‘Yarınlara Geç Kalmadan’ oyunu sahnelendi.

Pursaklar Belediyesi tarafından bütün teknik detayların düşünülerek hazırlanıp T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde muhteşem bir tiyatro gösterisi daha sanatseverlerle buluştu.

‘YARINLARA GEÇ KALMADAN’ OYUNU

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahne alan her tiyatro gösterisini izlemek için yerini alan Ertuğrul Çetin, ‘Yarınlara Geç Kalmadan’ tiyatro oyununu salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi.

HAFTA BOYUNCA İZLENEBİLECEK

Oyun, aile içindeki kavga ve iletişimsizlik, babanın oğluna olan ilgisizliğini ve bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne seriyor. Gösterimi gerçekleştirilen ‘‘Yarınlara Geç Kalmadan’’ tiyatro gösterisi hafta boyunca Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

