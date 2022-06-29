Devralıp turizme kazandırcağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark davasını kazandıklarını birkaç gün içinde devralacaklarını söyledi.

Bir otelin açılışında Ankapark’la ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yavaş, “Ankapark’a 801 milyon dolar para harcanmış. İşletmeci işletmiyor, sözleşmeye aykırı hareket ediyor. Biz de bize teslim edilmesi için Yenimahalle Kaymakamlığı’na müracaat ettik. Bunun üzerine işletmeci men davası açtı ve mahkemenin sayın hakimi 801 milyon dolar harcanan bir yere sadece 50 bin liralık nakit teminatla ihtiyadi tedbir verdi. İtirazlarımızın hiçbirisi sonuç vermedi. Dedik ki ‘Tersine teminatı biz verelim. İşletmecinin zararlarını karşılayacak şekilde biz verelim’ dedik o da kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIKLAR OLDU

Ankapark’a yeterli sayıda güvenlik görevlisinin koyulmadığına dikkat çeken Yavaş, “Ankapark’ta hırsızlıklar oldu, kablolar çalındı. Çünkü işletmeci bin dönümlük araziye beş tane güvenlik koymuş, biz müdahale edemiyoruz. Sürekli yapılan hırsızlıkları mahkeme dosyasına koymamıza rağmen, hakim tedbir kararını kaldırmadı. Daha sonra davayı kazandık. Davayı kazandık ancak aleyhimize ihtiyadi tedbir kararı devam etti. Daha sonra biz tahliye davası açtık. Bu sefer davanın hakimi de diğer dosyanın sonucunun beklenmesine karar verdi. Bugüne kadar böyle kaldı. Bu da yetmedi Ankapark’ın işletmecileri iflas etti. Sözleşme kanununa göre iflas edilir edilmez sözleşme sona erer. Buna rağmen hala bize teslim edilmedi” dedi.

FATURAYI GÖSTERECEĞİZ

Geçtiğimiz hafta alınan bir kararla İstinaf Mahkemesi’nin lehlerine karar verdiğini belirten Yavaş, “İstinaf lehimize karar verdi. Ama İflas İdaresi de işin içine girdiği için inşallah teslim almak için hazırlıklara başladık. Ben bunu bir bakanımızla da görüştüm. ‘Bir an evvel siz de destek olun, her ne kadar yatırım da, yeri de yanlış olsa orada Ankara’nın 801 milyon doları var. Hep beraber el atalım burayı ayağa kaldıralım’ dememe rağmen aynı bakan Ankapark’ı işletmemekle bizi suçladı. Yani siyasete konu olduğu için oranın çürümesine göz yumuluyor. Biz de pankartlara yazdık. Daha iki gün önce hırsız yakalandı. Dolayısıyla birkaç gün içinde burayı teslim aldıktan sonra Ankara halkına buranın faturasını göstereceğiz. Hangi makineler çalışıyor, hangileri hurdaya çıkmış. Oranın mevcut haliyle olabildiğince Ankara turizmine kazandırmaya çalışacağız” diye konuştu.