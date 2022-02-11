Dezavantajlı çocukları tiyatro ile topluma kazandırılıyor

Usta oyuncu Turgay Tanülkü’nün sanat yönetmenliğini yaptığı proje kapsamında sokakta çalışan çocuklar tiyatro ile tanışarak sanat eğitimi almaya başladı.

Başkent’te sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi”ne üye olan dezavantajlı çocukları tiyatroyla tanıştırıyor.

Usta Oyuncu Turgay Tanülkü’nün sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatro çalışmalarına katılan çocuklar, Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi’nde sanat eğitimi alıyor.

TÜM ÇOCUKLAR EŞİTTİR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Başkent Tiyatroları iş birliğiyle ‘tüm çocuklar eşittir’ anlayışı doğrultusunda başlatılan “Yarınlar ve Umutlar Projesi” için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi”ne gelen ve tiyatroya ilgisi olan çocuklar seçildi.

Tiyatro oyunu hazırlama sürecinin tüm aşamalarının sahnede uygulamalı olarak öğretildiği proje kapsamında dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması amaçlanıyor.

USTA SANATÇIDAN DERS

Sokakta çalışan çocuklarla bu projede bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten usta oyuncu Turgay Tanülkü düşüncelerini, “Tüm çocukların eşit olduğunu görmek ve onların ilişkilerinin ve birlikteliklerinin kuvvetlenmesi birbirlerine merhaba diyebileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Tuğba Aydın da hayata geçirilen proje ile ilgili olarak, “Bu çocukların da diğer çocuklarla eşit olabilmeleri için dezavantajlı gruplarla çalışmak istedik. Dezavantajlı çocuklara eşit imkânlar sunmaya çalıştık. Bütün çocuklar eşit olsun, bütün çocuklar gülsün istiyoruz” derken, Başkent Tiyatroları Tiyatro ve Drama Eğitmeni Burçin Tarhan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim için çok kıymetli bir proje. Biz diyoruz ki ‘Ankara’da tiyatroyla uğraşmayan genç, çocuk, kimse kalmasın’, herkese ulaşalım istiyoruz. Sanat gelişimi çocuklarda bambaşka bir algıya, dünyayı farklı algılamalarına sebep oluyor. Yaklaşık iki aydır ders yapıyoruz çocuklarımızla ve bu sürecin sonunda da sahnede bir tiyatro oyunu sergileyecekler. Herkes onları izleyecek.”

SAHNEYE ÇIKAN ÇOCUKLARDA PROVA HEYECANI

“Yarınlar ve Umutlar Projesi”ne dahil olan dezavantajlı çocuklar sahneleyecekleri tiyatro oyunu için prova heyecanı yaşarken, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Merve Negizoğlu: “16 yaşındayım. Bizler çok şeyden mahrum kalan çocuklarız. Bize 2 aydır bu imkânları sağlayan Turgay Tanülkü’ye ve Mansur Yavaş başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum.”

-Seyithan Devrim Tapur: “18 yaşındayım ve lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tiyatroda bizim sesimizi duyan, burada toplanmamızı sağlayan Turgay Tanülkü hocamıza ve Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ederiz. Bizim sesimizi duydular ve bizi buraya topladılar.”

-Serhat Polat: “17 yaşındayım. 2 aydır Başkent Tiyatrolarında iyi dersler alıyoruz. Finalde elimden gelenin en iyisini çıkaracağım. Bizi buraya getirdikleri için çok teşekkür ederiz.”

-Sinem Talun: “14 yaşındayım. Başkent Tiyatrolarında sahne almak için finale doğru gidiyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte oyunculuk yapacağım bunun için çok heyecanlıyım.”

-Seyhan Koldemir: “17 yaşındayım ve lise ikinci sınıf öğrenciyim, sporla da uğraşıyorum. Bizi buralara getiren Turgay Tanülkü hocamız ve Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim var olduğumuzu ortaya çıkardılar.”

-Balım Su Tapur: “Burada olmak benim için çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyorum.”