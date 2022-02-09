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Dikimevi-Natoyolu metrosunun projesi tamamlandı

Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergâh ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeler resmi yazı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. 
Dikimevi-Natoyolu metrosunun projesi tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yapımına başlanması hedeflenen Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergâh ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeler görüş almak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu.

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YAVAŞ: “ANKARA’MIZI YILLAR SONRA METROYLA BULUŞTURUYORUZ”
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla “Ankara’mızı yıllar sonra metroyla buluşturuyoruz” sözleriyle Başkentlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, metro projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY’a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığına sunduk. Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız.”

Tamamen yeraltından yapılacak olan metro hattının projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben Ankara Büyükşehir Belediyesinden proje için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım başvurusu yapılacak. Yatırım başvurusunun onaylanmasının hemen ardından ise yapım ihalesine çıkılacak.

8 AYRI İSTASYONDAN OLUŞMASI PLANLANIYOR
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak.

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Hat Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak. 2026 yılı için zirve saatlerde tek yönde 10.874 yolcunun seyahat edeceği tahmin edilen raylı sistem hattını 2050 yılı için günde 691,528 yolcunun kullanacağı öngörülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay-Dikmen Metro Hattı için de proje ihalesine çıkılmadan önceki son çalışmalarını sürdürüyor.

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