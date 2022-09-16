DİKİŞ ATÖLYESİ İLE ÜRETİME DESTEK

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Osmangazi İlkokuluna kurulan dikiş atölyesinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta yaptığı konuşmada, dikiş atölyesinde yapılacak kaliteli üretimin katma değer oluşturması açısından önemli olduğuna değinen Altınok, “Atölyemize yeni malzemeler aldık. Aile ve ülke ekonomisine katkı sunacağız inşallah. Ülkelerin ve milletlerin büyüklüğü kültürüyle ölçülür. Geleneksel el sanatlarımızı nakışlarla, oyalarla yaşatmamız da lazım. Kalite, marka zordan doğuyor. Siz yeter ki üretin. Altınok sizin hizmetkârınız. Hizmetkâr olmaktan da şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadınlar, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı açılışta kurdele kesilerek atölye açıldı. Daha sonra Başkan Altınok katılımcılarla birlikte atölyede incelemelerde bulundu.