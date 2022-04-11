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Dikmen Vadisi son etap projesinin mağdurları ABB'de toplandı

Yapımı yılan hikayesine dönen Dikmen Vadisi son etap projesinin mağdurları ABB'de toplanarak, söz verilen evlerini  bir an önce yapılmasını istedi: 16 yıldır bekledik yeter. İhale yapılsın konutlarımız verilsin." 
Dikmen Vadisi son etap projesinin mağdurları ABB'de toplandı

Ev sahibi olma umuduyla 2006 yılından bu yana bekleyen Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) önünde basın açıklaması yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, 16 yıldır kendilerine vaat edilen evlerinin bir an önce yapılmasını istedi. "ABB'deki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bize destek olsun" çağrısı yapıldı. Eylemde "1250 hak sahibi konutlarına kavuşmak istiyor" yazılı dövizler taşındı. 

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Grup adına konuşan Aşur Aydemir özetle şunları kaydetti: "Devletimize, belediyeye güvendik evimizi, bahçemizi yıktık teslim ettik. Bu suç mu? Şubat ayında Hukuk Komisyonu başka firmaya ihaleye verilmesi için maalesef engel oldu. Bizim isteğimiz tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bize destek olsun. Hiçbirini karalamıyoruz onları biz o makamlara getirdik. Bize sahip çıksınlar. Dikmen Vadisi'nde binlerce inşaat başladı ne yazık ki Mimarlar Odası bizim projemize engel oldu! Bunu da kaldırmasını talep ediyoruz. Mansur Başkan'la da görüştük 'Ben sizin konutlarınızı yapmaya söz verdim. Ama engeller var bunu aşmamız gerekiyor' dedi. 16 yıldır bekledik yeter. Tek çare ihale yapılsın konutlarımız verilsin."

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CUMHURBAŞKANIMIZ YARDIM ETSİN 
Mağdurlar ise kiralarda oturduklarını söyleyerek bu sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım talep etti.

​​​​​​​Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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