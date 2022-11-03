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Dinamo Kiev kaçıncı sırada, puanı kaç? Fener Kiev maçı hangi ülkede oynanacak?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Kiev’in sahasında oynanacak maç bugün Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Peki maç hangi ülkede oynanacak, Fener’in rakibi Dinamo Kiev kaçıncı sırada, puanı kaç?
Dinamo Kiev kaçıncı sırada, puanı kaç? Fener Kiev maçı hangi ülkede oynanacak?

Bu sezon Türkiye süper liginde birbiri ardına aldığı başarılı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Avrupa maçlarında da adından söz ettiriyor. UEFA  Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, şuana kadar oynadığı 5 maçta elde ettiği 11 puanla birinci sırada yer alıyor. Grupta Fenerbahçe’yi yine 11 puanı olan Fransa takımı Rennes takip ediyor. 

Fenerbahçe bu akşam Avrupa Ligi’nde 6. maçına çıkıyor; Fener Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Fener Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? Kiev’in sahasında oynanacak maç bugün Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Maç şifreli kanalda. 

Fener Kiev maçı hangi ülkede oynanacak?

Karşılaşma saat 23'te başlayacak ve Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev maçlarını Rusya savaşı nedeniyle bir süredir ülkesi dışında; Polonya Krakow'daki Cracovia Stadı'nda oynuyor. Fener karşılaşması da Cracovia Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemi ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan.

Peki Fener’in rakibi Dinamo Kiev kaçıncı sırada, puanı kaç?

Dinamo Kiev Fener grubunda son sırada yer alıyor. Kiev’in sadece 1 puanı bulunuyor. Ukrayna takımı bu 1 puanı AEK ile kaldığı beraberlikten almıştı. Grupta Fener ile Rennes’in 11’er puanı bulunurken, 3. sırada 4 puan ile AEK, ardından ise Dimano Kiev yer alıyor.  

Dimano Kiev nerenin takımı?

FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.

Dimano Kiev’in teknik direktörü ise Türkiye’de hayli meşhur olan Mircea Lucescu.

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