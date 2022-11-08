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Doğalgaz yardımı yapılacak mı, doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz yardımı yapıyor. Peki, doğalgaz yardımı yapılacak mı, doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı yapılacak mı, doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım başvurusu yapan vatandaşların ısı haritasına göre 450 TL ile bin 150 TL arasında doğalgaz yardımı gerçekleştirilecek. Peki, Doğalgaz yardımı yapılacak mı, yardım ne zaman yapılacak, destek başvurusu nasıl yapılır?

 DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmesi adına yapılan doğalgaz yardımında gözler kış döneminin ilk grup ödemesine çevrildi. İnsanlar doğalgaz yardımının ne zaman yapılacağını merak eder oldu. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada doğalgaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesinin bu hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Doğalgaz ödemelerinin 3 ay arayla yılda iki kez gerçekleştirildiği de söylenilmişti.

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 DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Doğalgaz yardımı ile ihtiyaç sahiplerine destek olunan bu dönemde, doğalgaz yardım başvurusunu yapamayanlar, nerden yapıldığını bilmeyenler bu soruların cevabını arıyor. İşte cevabı:

Başvuru işlemleri e-devlet üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile girmiş olduğunuz e-devlet sisteminize, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ardından Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti bölümüne tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan ekranda ise kimliğinizi doğrulayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
Ödemeler ısıl haritasına göre yatırılmaktadır. Doğalgaz yardımları vatandaşlarımızın PTT kartına aktarılır. 

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