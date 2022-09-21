Dolu Geçen Gaziler Günü

Pursaklar Belediyesi tarafından, bütün masrafların karşılandığı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışı ve ilçede yaşayan şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Pursaklar Belediyesi, vatan uğruna canını siper eden kahramanlar için Gaziler Günü’nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışının ardından vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

NE YAPSAK AZDIR

Günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ertuğrul Çetin, “Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen ve aziz vatanımız uğrana bedel ödeyen tüm kahraman Gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tek tek masaları gezerek şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri ile bir süre sohbet etti.

