Dolu Geçen Gaziler Günü

Pursaklar Belediyesi, vatan uğruna canını siper eden kahramanlar için Gaziler Günü’nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışının ardından vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Gaziler onuruna yemek programı düzenledi.
NE YAPSAK AZDIR
Günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ertuğrul Çetin, “Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen ve aziz vatanımız uğrana bedel ödeyen tüm kahraman Gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun’’ dedi.
Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tek tek masaları gezerek şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri ile bir süre sohbet etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.