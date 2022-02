Donetsk ve Luhansk'ta seferberlik ilan edildi

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya'nın 2014'teki arka çıkmasıyla kurulan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, olası savaş durumu için tam seferberlik ilan etti.

Tüm dünyanın gözü, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz nedeniyle bölgeye çevrilmiş durumda. Her an bir savaşın başlayacağı dillendirilirken, gerilim her geçen gün daha da artıyor.

Gelişmeleri dakika dakika bu haberimizden takip edebilirsiniz.

11:42 Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.

1 UKRAYNALI ASKER ÖLDÜ

11:35 Ukrayna ordusu; ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

10:43 Ukrayna'nın doğusunda, Rusya'nın 2014'teki arka çıkmasıyla kurulşan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, olası savaş durumu için tam seferberlik ilan etti. Sözde iki cumhuriyetin liderleri, yayımladıkları genel seferberlik kararnamesiyle, 18-50 yaşlarındaki erkeklerin bu kentlerden ayrılmalarını yasakladı.

RUSYA BU İKİ ÖZERK YÖNETİMİ TANIYABİLİR

Rusya Federasyonu Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda Moskova'nın desteğiyle kurulan 2014 yılında sözde iki cumhuriyetin, Rusya tarafından tanınması lehinde karar almıştı. Bu konu ile ilgili son kararı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verecek.

BU SÖZDE CUMHURİYETLER NASIL KURULDU?

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 2013-2014 yıllarında başladı. Moskova yönetiminin Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek, Donbass bölgesinde "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti" adı altında iki küçük özerk yönetim kurulmasına arka çıktı.

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Rusya destekli ayrılıkçılar varlığını sürdürüyor. Kiev yönetimi de yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor.