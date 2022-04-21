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DP Genel Başkanı Uysal Yenimahalle’de iftar yaptı 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen mahalle iftarında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 2 bine yakın Yenimahalleliyle aynı sofrada oruç açtı.
DP Genel Başkanı Uysal Yenimahalle’de iftar yaptı 

Hafız Fazlı Çoban, Esat Aydoğan’ın ilahileri ve Kuran tilaveti ile başlayan iftar programına Yaşar ve Uysal’ın yanı sıra DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

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Ramazan Ayı hoş görünün adıdır
Birlik ve beraberlik içinde oruçlar açıldıktan sonra Yenimahallelilere seslenen Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle beraber çocukluğumuzda mahallelerimizde, köylerimizde, kentlerimizde kurduğumuz gibi güçlü ile güçsüzün, fakir ile zenginin herkesin eşit olduğu bir sofrada bulunmaktan onur duyuyorum. Ramazan Ayı dinimize göre on bir ayın sultanı, hoş görünün adıdır. Ramazan Ayı’nda kinden, nefretten, yalandan uzak durulması, hoş görünün ve barışın hakim olması gerekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak 13 yıldır bu sofraları kuruyor, Yenimahalle’de barış, sevgi ve kardeşlik ortamının sürekliliği için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

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İftar sofrasında Yenimahallelilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Yakın hafızamızda yer almayan bir salgın dönemini yaşadık. Yüce Allah’tan duamız bir daha böyle felaketleri, salgınları milletimize bir daha yaşatmasın. Bu güzel günlerin, duaların hatırına rabbim milletimizi musibetlerden korusun. Ay yıldızlı bayrağımızın altında yaşayan her bir vatandaşımızı karnı tok, sırtı pek yaşatabildiğimiz bir Türkiye’de, huzur ve güven içerisinde yaşamayı diliyor, şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu. 

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