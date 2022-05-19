DSİ giyim malzemesi satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihale ile 26 kalem giyim ve giyim eşyası satın alacak.
DSİ giyim malzemesi alım ihalesi 21.06.2022 tarihinde DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği binasında yapılacak.
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