DSİ giyim malzemesi satın alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihale ile 26 kalem giyim ve giyim eşyası satın alacak. DSİ giyim malzemesi alım ihalesi 21.06.2022 tarihinde yapılacak.