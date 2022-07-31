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DT Pursaklar’da gala yaptı

Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan ‘‘Bir Adam Yaratmak” adlı eserinden sahneye uyarlanan tiyatro oyununun ilk gösterimi, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde yapıldı.
DT Pursaklar’da gala yaptı

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde ilk gösterimi gerçekleştirilen ‘‘Bir Adam Yaratmak’’ adlı tiyatro gösterisi oyununa çok sayıda tiyatro sever katılım sağladı.

Necip Fazıl Kısakürek’in, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam-ölüm-kader bağlamında, insan hayatının derinlemesine irdelemesini anlatan bir psikolojik dram olan ‘‘Bir Adam Yaratmak’’ tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesini dolduran tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, büyük beğeni kazandı.

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EN BÜYÜK TİYATRO SALONU 

Büyük üstat Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” tiyatrosunu Pursaklar sahnesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ankara’nın en büyük tiyatro salonuna her geçen gün ilginin daha çok arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürürken, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’ dedi. 
 

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