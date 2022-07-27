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Dualı Pazar misafirlerini ağırlıyor

Kahramankazan Salı Pazarı ahilik geleneklerine göre açılıyor.
Dualı Pazar misafirlerini ağırlıyor

Kahramankazan’ın her hafta salı günleri ahilik kültürüne uygun olarak dualarla açılan meşhur Salı Pazarı, Ankara’nın değişik ilçelerinden alışveriş için gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade ederek, tüm Ankaralıları Salı Pazarı’na davet etti.

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İLÇE ESNAFIYLA DUA 

İlçe esnafını bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediyesi, ilçede her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarı’nın açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarı’nda vatandaşlar alışveriş yapmaya başlıyor. Meşhur Salı Pazarı’na Kahramankazan’ın yanı sıra başkentin değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
 

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