Dulkadiroğlu Belediyesi binlerce ton agrega alımı yapacak

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi ihale ile 75 bin ton agrega alımı yapacak. Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı agrega alım ihalesi 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Peki agrega nedir?

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi ihale ile binlerce ton agrega alımı yapacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı agrega alım ihalesi 25 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

İhale ile alınacak agrega miktarı değişik tiplerde toplam 75 bin ton olarak açıklandı.

Peki agrega nedir ? Betonun hammaddesi olan agreganın sözlük anlamı şöyle: “Agrega, betonun hammaddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımıdır. Su ve çimentoyla uygun oranda karıştırıldığında beton elde edilir.”

İlanın detayları için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com



