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Dünya Bilardo Şampiyonası Gölbaşı’nda başladı

Gölbaşı’nda düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası sona erdi. Başkan Ramazan Şimşek “7 gün sürecek olan Dünya Bilardo Şampiyonası başladı” dedi.
Dünya Bilardo Şampiyonası Gölbaşı’nda başladı

Ankara Gölbaşı Bilardo Kompleksi’nde 14 ülkeden 21 takım ve 25 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda final müsabakaları yapıldı. İsveç, 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonluğunu kazandı. Türkiye'den Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım yarı finalde İsveç'e yenildi. Diğer yarı finalist İspanya'da Almanya'ya yenilerek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Final maçlarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özkul takdim etti.

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Ödül töreni sonrası açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; Gölbaşı’nda hayata geçen böyle bir tesis ile Avrupa'dan sporcuları ve seyircileri ağırlamaktan çok memnuniyet duyduklarını, Dünya şampiyonasıyla da bütün dünyadan daha çok sporcunun ve seyircinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Şimşek sözlerine şunları ekledi: “7 gün sürecek olan Dünya Bilardo Şampiyonası başladı. Tüm dünyadan gelen sporcularımızı Gölbaşı’mızda ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Son Dünya Kupası Şampiyonumuz değerli sporcumuz Semih Saygıner ile Türkiye olmuştu inşallah yine bir Türk sporcu şampiyonluk kupasını alır ve bizleri gururlandırır. Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet, Semih Saygıner, Can Çapak ve Turgay Orak gibi oldukça önemli sporcularımızın katılımları ile takımımızın başaracağına olan inancım tam. Avrupa şampiyonasını üçüncülük ile tamamlayan sporcularımıza tebriklerimi sunuyorum." 

Bütün dünyanın gözü Gölbaşı’nda

“Hem adaylığım sürecinde hem de başkanlığı devraldığımızda Gölbaşı hak ettiği yerde değil demiştik. Şükür ki Gölbaşımız hak ettiği yere gelmeye başladı. Ersan Başkana bu güzel projeye ön ayak olduğu için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Dünyada tek olan bir tesisi Gölbaşı’na ve ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşımız tanıtılıyor hem de binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde yüze ulaştı. Gölbaşı’mızı artık dünya tanıyor” dedi.

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