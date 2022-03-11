"Dünya Böbrek Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “Dünya Böbrek Günü’nde farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

“Dünya Böbrek Günü”nde Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gün boyu etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Sağlık Meslek Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öktem, öğretim görevlileri, öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Herkes İçin Böbrek Sağlığı-Bilgi Eksikliğini Gidermek’ konulu panelde uzmanlar, böbrek hastalıkları ile böbrek sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken koruyucu tedbirler hakkında bilgi verdi.





HEDEF: BAŞKENT’TE BÖBREK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE FARKINDALIK OLUŞTURULMASI

Türkiye nüfusunun yüzde 15’ini etkileyen kronik böbrek hastalıklarının önüne geçmek ve böbrek sağlığının korunması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı beslenmeden bilinçsiz olarak ilaç tüketmenin zararlarına, fazla tuz tüketiminden düzenli su tüketimine kadar böbrek sağlığını ilgilendiren birçok konuyu masaya yatırdı.

Farkındalık etkinlikleriyle böbrek hastalığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Pandemi süreci boyunca da tüm Türkiye’ye Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde ilklere imza atarak, sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getirerek hem de örnek gösterilecek kurumsal bir kapasiteyi ortaya koyarak politikalar izledik. Düzenlediğimiz panelin özellikle ülkemizde farkındalık anlamında böbrek hastalıklarının tanısı, tedavisi ve farkındalığının artırılması konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Başta Rektör hocamıza belediyemize desteği iş birliği konusundaki takdire şayan davranışları sebebiyle teşekkür ederim.”

Büyükşehir Belediyesi ile Başkentlilerin sağlığı konusunda iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kronik organ rahatsızlıkları sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Kronik böbrek hastalığı da bu kapsamda değerlendirilmedir. Bu tür etkinliklerin ve toplantıların amacı farkındalık oluşturmak. Halkı doğru bilgilendirmeliyiz ve birlikte olup iş birliği yapmalıyız. Bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için başta ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş olmak üzere tüm ekibine gerek Ankara halkı adına gerekse Türk Milleti adına teşekkür ediyorum.”

Moderatörlüğünü Öğretim Üyesi Gülay Turgay ve Öğretim Görevlisi Çiğdem Özdemir Eler’in yaptığı panelde; Doç Dr. Cihat Burak Sayın ‘Böbrek Sağlığı’, Doç. Dr. Perim Türker ‘Böbrek Hastalıklarından Korunmada Beslenmenin Önemi’, Semiha Kaya ‘Böbrek Hastalıkları ile Yaşam’ ile ASKİ Su Arıtma Daire Başkanı Nuri Kali ‘Su ve Yaşam Suyun Toplumsal Önemi’ başlıklarıyla görüşlerini dile getirerek bilgilendirmeler yaptı.

ANKARA METROSU’NDA VATANDAŞLARA BROŞÜR VE SU DAĞITILDI

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında Kızılay Metro Sanat Galerisi’ne kurulan stantlarda böbrek hastalıklarına ilişkin risk faktörlerinin belirlenmesi ve verilerin güncellenmesi için anketler düzenlendi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda bilgilendirme broşürleri ile su tüketimine dikkat çekmek için su dağıtılırken, halk sağlığını her zaman önceleyen projelere öncelik verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ise böbrek sağlığını korumak için yapılan etkinlik hakkında şu bilgileri verdi: “Böbrek günü olması dolayısıyla Başkent Üniversitemizle önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Konferans salonumuzda bir panel düzenledik.Şimdi de metroda günün anlam ve önemini belirten ve farkındalık yaratmak istiyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Bu konuda broşür dağıtıyoruz şu anda metroda ve içme suyu dağıtıyoruz. Çünkü böbrek sağlığını korumak konusunda farkındalık oluşturmak çok önemli bir konu.”