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Dünya Çocuk Kitapları Haftası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak üzere her sene yapılan ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ bu yıl da bilim atölyelerinden kukla gösterilerine, panellerden okur-yazar buluşmalarına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin 7 Kasım'da Ankara'dan başlattığı Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nın açılışı Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde yapıldı. 

ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ 

Mamak Belediyesi ile Avrasya Kütüphaneler Derneğinin katkılarıyla düzenlenen haftanın açılış programı kapsamında Meddah Kenan Olpak'ın Anadolu Masalları anlatımı da yer aldı. Ayrıca, Mamak Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanelerinde atölye çalışmalarını içeren sergi düzenlendi. 

KÂĞIT UÇAK, KUKLA YAPIMI, SATRANÇ ATÖLYESİ 

“Çocuk Kütüphaneleri: Küçük Okurların Penceresinden Büyük Dünyalar” adlı panelde akademik düzeyde panelistler karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Panelin ardından küçük katılımcılar için kâğıt uçak ve kukla yapımı, satranç atölyesi ve yazar Nehir Yarar ile söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliklere katılan çocuklara, gün boyunca farklı sürprizler yapıldı. 

FARKLI YAŞ GRUPLARI BİRARAYA GELECEK

Bugün Milli Kütüphane'de Abdullah Beyaztaş'ın kukla gösterisi, Behiye Bekiroğlu'nun seramik atölyesi, yazarlar Tülin Kozikoğlu ve Çizer Huban Korman ile hikaye anlatımı farklı yaş gruplarından çocukları bir araya getirecek.

YARIN VE 10 KASIM PROGRAMI 

Yarın Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde ebru atölyesi, yazar Üzeyir Gündüz ile söyleşi ve canlı Türk müziği dinletisi ile devam edecek. Sıcak cam atölyesi ve piyano resitali 10 Kasım'da katılımcılara keyifli vakit geçirtecek etkinlikler arasında yer alacak.

KİTAP OKUMA SEVGİSİ AŞILANACAK

Dünya Çocuk Kitapları Haftası eğlenceli oyunlarıyla çocukları kitapların büyülü dünyasına çekecek. Milli Kütüphane sergi ve fuaye alanı 11 Kasım'da seksek, halat çekme, kozalak yarışı, mendil kapmaca oyunlarıyla çocukları ağırlayacak. Etkinlikler Sokak Oyunları Federasyonunun desteğiyle gerçekleştirilecek. Kukla gösteriminin ardından da yazar Mehtap İnan ve Ressam Elçin Şahal Aksoy eşliğindeki drama ve sanat atölyeleri ilkokul öğrencileriyle buluşacak.

JAPONCA KİTAPLARIN TAKDİMİ 

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde Japonya ile yapılan karşılıklı değişim anlaşması kapsamında Shiga vilayetine bağlı Moriyama Şehir Kütüphanesinin okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için gönderdiği Japonca kitaplar 12 Kasım'da kütüphane yetkililerine takdim edilecek.

ORİGAMİ ÇALIŞMALARI YAPILACAK 

Ayrıca küçük okurlar için gerçekleştirilecek ebru, keçe, suluboya, müzik, kâğıt uçak atölyelerinin yanı sıra Türk Japon Vakfının da katkılarıyla geleneksel kıyafetli anlatıcılar tarafından Türk ve Japon çocuklarına masallar anlatılarak origami çalışmaları yapılacak.

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