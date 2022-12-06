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Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Beypazarı’nda farkındalık programı gerçekleştirildi

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Beypazarı ETİ SODA AŞ Özel Eğitim Uygulama Okulunda bir farkındalık programı gerçekleştirildi.
Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Beypazarı’nda farkındalık programı gerçekleştirildi

Farklı yaş gruplarından okulda eğitim öğretim gören öğrencilerin gösteriler sundukları program izleyicilerce beğeni topladı. Düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, çeşitli okulların müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

TOPLAMDA 70 ÖĞRENCİ 

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Levent Yüksel, okullarında birinci kademede 18, 2. kademede 24, 3. kademe ise 28 ve toplamda da 70 öğrencilerinin bulunduğunu, okullarında öğrencileriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü çeşitli etkinliklerle kutlamaya çalıştıklarını kaydetti.

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HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da "Burada özveriyle çalışan öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Birazdan göreceğiz, bu çocuklarımızın neler yaptıklarını. Eğitimin bu denli önemli olduğunu bilmeme gerekiyor. Her şeyin başı eğitim, eğitim.” dedi. 

RONT GÖSTERİSİ, KORO MÜZİK VE HALK OYUNLARI… 

Yapılan Konuşmanın ardından okulun öğrenciler ront gösterileri, koro müzik çalışmaları ve halk oyunları gösterilerinde bulundu.
 

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