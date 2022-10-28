Dünya şampiyonu milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül Kızılcahamam’ı ziyaret etti

Dünya Şampiyonu Milli Güreşçileri Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, A Milli Takım Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ile birlikte Kızılcahamam’a geldiler.

Şampiyonları Kızılcahamam Belediyesi önünde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay, ilçe protokolü, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret eden milli güreşçilerimiz güreş ve spora desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Süleyman Acar’da şampiyon güreşçilerimiz ve antrenörlerine ülkemize yaşattıkları gurur ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Dünya Şampiyonu Milli Güreşçilerimiz Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, A Milli Takım Güreş Antrenörü Abdullah Çakmar ile birlikte Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonu’nda Kızılcahamam TOKİ AİHL Spor Program Okulu’nda öğrencileri ile buluştular.

