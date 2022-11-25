Dünya Şampiyonu Taşdemir 19 yıl sonra ilk madalyayı Türkiye’ye getirdi

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaşıp, rakibini 50-14 yenerek dünya şampiyonu olan Tayfun Taşdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan da eşlik etti. Tayfun Taşdemir’in bu başarısıyla Türkiye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

EN BÜYÜK KUPA

Türkiye Bilardo Federasyonu Ersan Ercan, ziyarette bu şampiyonluğun ülkemiz için anlamının çok büyük olduğunun altını çizerek, “19 senedir bu başarıyı bir daha yakalayamamıştık. Tayfun Taşdemir, bir bilardocunun kazanabileceği en büyük kupa olan Dünya Şampiyonluğu kupasını geçtiğimiz hafta kazandırdı. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

DAHA BÜYÜĞÜ GELDİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde geçen sene Dünya Kupası şampiyonluğu oynandığını vurgulayarak, “Tayfun kardeşim orada üçüncü olmuştu. Ben ona o zaman bir sonraki maçta bu kupayı istiyoruz demiştim. Daha büyüğü geldi. Seneye bu şampiyona Gölbaşı’mızda Uluslararası Bilardo Kompleksimizde olacak. 6 tane dünya şampiyonası oynanacak. Tayfun kardeşimi tekrar tebrik ediyorum” dedi.

