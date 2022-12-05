Sivil Havacılık, planör, yamaç paraşütü, paraşüt, ticari yolcu ve yük taşımacılığı, havadan çekim gibi havacılık faaliyetlerinin hepsi anlamına gelmektedir? Peki, Dünya Sivil Havacılık Günü nedir, ne zaman kutlanır? Sivil havacılığın amacı nedir?

Havacılık endüstrisinin değerinin artması sebebiyle bu alana olan ilgi çoğalmıştır. Sivil havacılık endüstrisindeki firmalara hizmet edecek nitelikte bireylerin bulunması önemli bir konu haline gelmiştir. Peki, Dünya Sivil Havacılık Günü nedir, ne zaman kutlanır? Sivil havacılığın amacı nedir?

DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NEDİR?

7 Aralık 1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuruluş gününü Dünya Sivil Havacılık günü olarak belirlemiştir. 190 ülkede kutlanan Dünya Sivil Havacılık Günü Türkiye’de de kutlanmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü sivil havacılığın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlıyor ve kuralları belirliyor. Her yılın 7 Aralık günü Dünya Sivil Havacılık günü olarak kutlanıyor. Sivil havacılık mezunu ulaştırma sektöründe çalışan bireyler yabancı dil ve temel havacılık bilgisi gibi özellikler barındırıyor.

SİVİL HAVACILIĞIN AMACI NEDİR?

Sivil havacılığın amacı küresel ölçekte havacılık faaliyetlerinin güvenli ve düzenli gelişimini sağlamaktır. Aynı zamanda uçuş emniyetini geliştirmek ve havaalanı güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Ekonomik hava taşımacılığında küresel gereksinimlerin yanı sıra uluslararası sivil havacılık ile ilgili konularda gelişim sağlamak için çalışılıyor. Hava yolları ulaşımı insan yaşamını kolaylaştırması adına son derece önemli bir sektördür. Chicago Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Bünyesinde kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na üye tüm ülkeler her yıl 7 Aralık’ta Dünya Sivil havacılık gününü kutluyor.

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