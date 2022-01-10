Dünyaca ünlü oyuncu otel odasında ölü bulundu

Türkiye'de "Bizim Ev" olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yılların popüler yapımı "Full House" dizisiyle üne kavuşan 65 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu.