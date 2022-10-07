Ankara’da Filistin, Somali ve Suriye uyruklu olmak üzere 150 yetim ve öksüz çocuğa bot ve mont desteği verildi. Görme engeli olan 14 yaşındaki Sece Durmuş’unda tedavisi yapılacak.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ve Ankaralılar Derneği işbirliğinde Ankara’da ikamet eden ve daha önce tespit edilen Filistin, Somali ve Suriye uyruklu 150 yetim ve öksüz çocuğa yardım eli uzatıldı. Kış mevsimi önceki yetim ve öksüz çocuklarla bir ayara gelen Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Yaman, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu Yöneticisi Mustafa Şahin ve İş insanları, önce çeşitli ikramlarda bulundu ardından bot ve mont dağıttılar.

SECE GÖRECEK

Çocuklarla yakından ilgilenen Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, doğuştan görme engelli olan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Sece Durmuş’la yakından ilgilendi. Görme engeli kız çocuğunun tedavisi edilmesi için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Başkan Yaman, “İnşallah Sece görecek ve dünyaya gören gözleriyle bakacak” dedi.

MUTLU OLACAĞIZ

Yetim ve öksüz çocukların mutluluğuna ortak olan Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada Somalili, Suriyeli, Filistinli ve Türk kardeşlerimiz var. Biz bunlara yardım eli uzatıyoruz, beraber oluyoruz. Kışın üşümesinler, soğukta üşütmesinler diye kardeşlerimize mont, ayakkabı dağıtarak çikolata ikram ettik. Onlara hediyelerimiz oldu. Bugün burada 100’e yakın kardeşimizle beraberiz bunlar mutlu olursa bizde mutlu olacağız” diye konuştu.

GÖNÜLLERE DOKUNMAYA ÇALIŞTIK

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu Yöneticisi Mustafa Şahin, “Allah’a anlatacak bir hikâyemeyiz olsun projemizle bugün hiç tanımadığımız yüzlerce, binlerce mazlum yetim kardeşimizin gönlüne dokunmaya çalıştık. Buy kardeşlerimize bot, mont dağıtımı ardı sıra birde iki gözü doğuştan olan kardeşimizin inşallah tedavisi için buradayız. İnşallah o kardeşimiz içinde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Doğuştan iki gözü görmeyen Halepli 14 yaşındaki Sece Durmuş ise “çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz, Allah razı olsun sizlerden” diye mutluluğunu dile getirdi.