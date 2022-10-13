Duvarlar Rengârenk

Pursaklar Belediyesi, sanatı sokağa taşıyarak sanatsal duvar çalışmalarıyla ilçedeki gri duvarlara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

İlçeyi rengârenk bir görünüme kavuşturmak için Ülker Sitesi Duvarları, Satı Öztürk İlkokulu’nun duvarları başta olmak üzere okul duvarlarına estetik ve sanatsal bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, görünüm açısından soğuk ve bakımsız görünen gri duvarları süslemeye devam ediyor.

SANAT GALERİSİ

Belediye ekiplerince hazır hale getirilen duvarlar, profesyonel ressamlar tarafından ilçeye kazandırılan hizmet alanlarının, sanatsal fotoğraf uygulamaları ile görsel ve estetik açıdan zenginleştirilerek Emek Caddesindeki duvarları, sanat galerisi haline dönüştürdü.

CADDE VE SOKAKLARA ESTETİK GÖRÜNÜM

Cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Görüntü kirliliğine neden olan ilan panoları, billboard ve gelişigüzel asılan afişleri temizleyerek duvarlarımızı, sanat eseri haline getiriyoruz” dedi.

